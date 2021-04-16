Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Metin Kaplan, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü oldu
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Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Metin Kaplan, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü oldu

Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Metin Kaplan, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü oldu
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Metin Kaplan, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü oldu.

Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Metin Kaplan, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Niğde, İzmir, Yalova illerinde spor il müdürü olarak başarılı hizmetlerde bulunan Avrupa şampiyonu güreşçilerimizden Metin Kaplan, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü oldu.Yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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