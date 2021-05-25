Avrupa Müslüman Forumu, Netanyahu'nun yargılanması için uluslararası hukuka başvuracak
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Avrupa Müslüman Forumu, Netanyahu'nun yargılanması için uluslararası hukuka başvuracak

Avrupa Müslüman Forumu, Netanyahu'nun yargılanması için uluslararası hukuka başvuracak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Müslüman Forumu, Netenyahu'nun tutuklanması için hukuki yollara başvuracak.

Avrupa Müslüman Forumu, Netenyahu'nun tutuklanması için hukuki yollara başvuracak.

Avrupa Müslüman Forumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avrupa Müslüman Forumu (EMF), İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bir ceza mahkemesine getirmeye çalışacaktır. EMF, 2021 baharında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail'in Filistin topraklarındaki savaş suçları hakkında başlattığı soruşturmayı memnuniyetle karşılıyor. Şimdi, Ortadoğu, İsrail yönetiminin eylemleri nedeniyle başka bir tırmanma dalgasıyla örtüldüğünde, dünya toplumu, sonuçları geri döndürülemez hale gelmeden önce işlenen zulmü kararlı bir şekilde durdurmalıdır. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak istediğinden bugünlerde devletini felakete sürükleyerek Filistin ve İsrail'in kanını döküyor. 36 Avrupa ülkesinden Müslümanların iradesinin sözcüsü olan EMF, bu celladın paçayı sıyırmasına müsaade etmeye niyeti yok ve olanlardan uzak durmayacaktır. Netanyahu'nun tutuklanması ve yargılanmasındaki gecikme kabul edilemez, çünkü bunun bedeli masum insanların ölümü ve acısıyla ödendi.

EMF, Netanyahu'nun Filistin halkına yönelik insanlık dışı muameleden, egemenliğine saldırıdan ve İslam'ın kutsal mekanlarına yapılan saygısızlıktan bizzat olarak sorumlu tutulması gerektiğine inanıyor. Devletin lideri olan bu adam, Gazze'deki sivil nüfusa karşı cezai operasyonlar, altyapısının askeri olarak tahrip edilmesi, Arap toplumuna yönelik polis şiddeti ve Mescid-i Aksa dahil olmak üzere dünya kültür mirası alanlarına zarar vererek askeri operasyonlar düzenleyen biridir.

EMF, Netanyahu'nun insanlık dışı emirlerinin ve nefret saçan beyanlarının uluslararası insancıl hukuk açısından en ciddi ve titiz değerlendirme alması gerektiğine inanıyor. Tüm sorumluluk ölçüsünü kendisine bağlı silahlı kuvvetlerin ve polisin komutasına kaydırarak iktidarla giyinmiş bir suçlunun cezadan kaçmasına izin vermemek gerekmektedir. Fail, daha önce savaş suçları ve insanlığa karşı suç işleyen birçok siyasi ve askeri liderlerde olduğu gibi, kaçınılmaz ve kişisel bir cezaya çarptırılmalıdır.

Bu konuda, EMF, Benjamin Netanyahu'nun bir dizi savaş suçundan suçlu olduğuna dair kanıt toplamak için bir Çalışma Grubu kurulduğunu duyuruyor. Çalışma Grubu tarafından elde edilen sonuçlar, Savcı Fatou Bensouda tarafından yürütülen soruşturmayı tamamlayacak ve destekleyecek şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesine sunulacaktır."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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