Avrupa Hokey Şampiyonası 3
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Avrupa Hokey Şampiyonası 3

Avrupa Hokey Şampiyonası 3
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın ve Erkek Milli Takımları üçüncü oldu.

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın ve Erkek Milli Takımları üçüncü oldu.

Erkeklerde Portekiz, kadınlarda Slovenya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada üçüncülük maçları oynandı.

Kadın Milli Takımı, Lipovci kentinde oynadığı mücadelede Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Erkek Milli Takımı ise Lousada şehrinde yapılan ve normal süresi 3-3 biten maçta ev sahibi Portekiz'e penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak galip geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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