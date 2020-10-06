Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

06.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:44
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın hastanedeki tedavisinin ardından Beyaz Saray'a dönmesinin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın hastanedeki tedavisinin ardından Beyaz Saray'a dönmesinin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 yükselerek 365,88 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 artarak 4.895,46 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,85 değer kazanarak 19.429,81 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,61 yükselişle 12.906,02 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12'lik artışla 5.949,94 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.16 itibarıyla yüzde 0,009'lık düşüşle 1,178 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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