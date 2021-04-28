Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı
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Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD Merkez Bankasından (Fed) gelecek açıklamalara odaklanmasıyla İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD Merkez Bankasından (Fed) gelecek açıklamalara odaklanmasıyla İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç günü yükselişle kapattı.

Fed'in salı ve çarşamba olmak üzere iki gün süren parasal politika toplantısının ardından herhangi bir eylemde bulunması beklenmezken, piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın özellikle enflasyona ilişkin yapacağı açıklamalarına odaklanacak.

Gün içinde Deutsche Bank ve İngiliz Lloyds Bankacılık Grubu ilk çeyrek bilanço verilerinin açıkladı.

Deutsche Bank, 2021'in ilk çeyreğinde 908 milyon avro (1,1 milyar dolar) Lyods Bankacılık Grubu ise yılın ilk çeyreğinde 1,9 milyar sterlin (2,64 milyar dolar) kar ettiğini duyurdu.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 artışla 439,92 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 artarak 6.963,67 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 15.292,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53'lük artışla 6.306,98 puana yükseldi.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06'lık yükselişle 24.459,57 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,01'lik artışla 1,209 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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