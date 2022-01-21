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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,84 değer kaybederek 474,44 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 azalarak 7.494,13 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,94 düşerek 15.603,88 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,75 değer kaybıyla 7.068,59 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,84 gerileyerek 27.061,4 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,33 artarak 1,135 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Kovid-19 salgınında artan vakalara, enflasyon endişelerine ve Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilime odaklandı.

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 97,7 olarak belirlendi.

İngiltere'de perakende satışlar aralıkta aylık yüzde 3,7 ve yılık yüzde 0,9 azalarak beklentilerin altında kaldı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Haber

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