Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

BERLİN (AA) – Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü kayıpla tamamladı.



Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,80 azalışla 382,26 puana indi.



Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4'lük kayıpla 12.364,06 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,11 gerileyerek 7.432,042 düştü.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,10 azalarak 20.269,47 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 01,30'luk kayıpla 5.406,85 puana geriledi.



Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.34 itibarıyla yüzde 0,70'lik azalışla 1,1585 seviyesinde bulunuyor.