Avrupa basını, İtalya'nın kazandığı EURO 2020 finaline geniş yer ayırdı

İtalya'nın normal süresi 1-1 biten ve penaltılarda İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2020 finali, Avrupa basınında büyük yankı buldu. İtalya'nın turnuva boyunca oynadığı futbolun sonucunda kupayı hak ettiği, İngiltere'nin de hayal kırıklığı yaşadığı şeklinde manşetler vardı.