Avrupa basını, İtalya'nın kazandığı EURO 2020 finaline geniş yer ayırdı
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Avrupa basını, İtalya'nın kazandığı EURO 2020 finaline geniş yer ayırdı

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İtalya'nın normal süresi 1-1 biten ve penaltılarda İngiltere'yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı EURO 2020 finali, Avrupa basınında büyük yankı buldu. İtalya'nın turnuva boyunca oynadığı futbolun sonucunda kupayı hak ettiği, İngiltere'nin de hayal kırıklığı yaşadığı şeklinde manşetler vardı.

Şampiyon İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, okuyucularının karşısına "Ne kadar güzel: İtalya, Avrupa şampiyonu!" başlığıyla çıktı. Gazete, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen kaleci Gianluigi Donnarumma'ya, takımın bugün İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın karşısına çıkacak olmasına ve teknik direktör Roberto Mancini'nin "Mükemmeldiler" ifadelerine vurgu yaptı.

Avrupa basını, İtalya'nın kazandığı EURO 2020 finaline geniş yer ayırdı

"WEMBLEY'DE ÇILGIN İTALYA"

Ülkenin bir başka popüler gazetesi Corriere dello Sport ise, "Wembley'de çılgınca bir İtalya: Avrupa şampiyonuyuz. Kupa bizim!" manşetini atarken, maçın kaderini Donnarumma'nın tayin ettiğini belirtti.

Avrupa basını, İtalya'nın kazandığı EURO 2020 finaline geniş yer ayırdı

"Yalnız biz varız!" manşetiyle raflardaki yerini alan İtalyan Tuttosport, "Teşekkürler Mancini, muhteşem vizyoner!" ifadesini kullandı.

Avrupa basını, İtalya'nın kazandığı EURO 2020 finaline geniş yer ayırdı

Fransız L'Equipe, 34 maçtır kaybetmeyen İtalya'nın zaferini "Yenilmezler" başlığıyla açıkladı.

Avrupa basını, İtalya'nın kazandığı EURO 2020 finaline geniş yer ayırdı

İspanyol As ise "Yıldızlı bravo!" başlığını kullanırken, "Penaltı atışları, cesur İtalya'ya ikinci kupasını getirdi." ifadelerini kullandı.

Avrupa basını, İtalya'nın kazandığı EURO 2020 finaline geniş yer ayırdı
Avrupa basını, İtalya'nın kazandığı EURO 2020 finaline geniş yer ayırdı
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