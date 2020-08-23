Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler
23.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:01

Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 159'i çocuk, 88'i sağlık çalışanı 1 bin 987 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 104 bin 958'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 22 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, vakalardan 7 bin 140'ının çocuk ve 10 bin 455'inin sağlık personeli olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 343 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, ölü sayısının 27 artışla 2 bin 271'e, iyileşen sayısının ise 500 artarak 52 bin 235'e ulaştığını söyledi.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 50 bin 452 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.?

Ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Bu ayın başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, dün 2 bin 328 kişide virüsün tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 286 artarak 38 bin 698'e, ölü sayısının ise 4 artışla 269'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 225 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 34 bin 576'ya çıktığı belirtildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 853 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

İki günden beri günlük vaka sayısının 400'ün altında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 ağustostan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 230 artarak 104 bin 543'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1377 artarak 91 bin 89'a ulaştı, böylece vakaların yüzde 88,4'ü iyileşmiş oldu.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 14 artarak 1510'a yükseldi, 12 bine yakın hastasının tedavisi sürüyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 730 artarak 22 bin 660'a, zatürreden ölenlerin sayısı 7 artarak 256'ya yükseldi.

Temmuz ayının başında 1500'ün üzerine çıkan günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustos ayında düşüşe geçmiş, 5 Temmuz'da uygulanan sıkı karantina 17 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetilmeye başlamıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 176 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 42 bin 792'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 852'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 35 bin 991 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 694 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 134 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 23'a çıktı.

Salgının görüldüğü tarihten bu yana 36 bin 397 kişi iyileşti ve son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 1056'ya yükseldi.

Gürcistan

Gürcistan'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 17 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 1452'ye yükseldiği bildirildi.

Bugüne kadar, virüsten 1132 hastanın iyileştiği ülkede Kovid-19 salgınından dolayı 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde, 6 bin 848 kişi karantinada bulunuyor, 269 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok Ekonomi
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı...
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu 3. Sayfa
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı 3. Sayfa
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı Magazin
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
1992 model Serçe'ye 45 bin lira verip aldı, kentteki tek kadın oldu
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı' haberlerini yalanladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın dorukları çöplüğe döndü
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı
Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da oynadığı maçta Lille 1-1 berabere kaldı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ozan Güven Demet Özdemir Burak Özçivit Engin Altan Düzyatan
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Dereli Giresun Otomobil
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 12:04:40. #1.15#
title