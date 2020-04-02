Avcılar'da yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın
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Avcılar, Zabıta, Polis, 3. Sayfa

Avcılar'da yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın

Avcılar'da yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın Kıraathanede bulunanlara 362'yer lira ceza kesildi Avcılar'da tüm uyarılara ve yasağa rağmen bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis ve zabıta ekipleri baskın düzenlendi.

02.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:09
Avcılar'da yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın

Avcılar'da yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın

Kıraathanede bulunanlara 362'yer lira ceza kesildi

İSTANBUL - Avcılar'da tüm uyarılara ve yasağa rağmen bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine polis ve zabıta ekipleri baskın düzenlendi. Baskında kıraathanede bulunan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, toplu halde bulunulan kafe ve kıraathanelerin kapatılması kararı alınmıştı. Uyarılara ve yasağa rağmen bazı mekanlar faaliyetlerini sürdürüyor. Akşam saatlerinde, polis ve zabıta ekipleri aldıkları ihbar üzerine Avcılar Gümüşpala Özgür Sokak'ta bulunan kıraathaneye baskın düzenledi. Ekipler kıraathanede bulunan şahıslara alınan tedbirlere uymamak suçlarından cezai işlem uyguladı. Kıraathane içinde bulunan 8 kişiye kişi başı 362'şer lira para cezası kesildi. Faaliyetine devam eden kıraathane ise kapatıldı.

Avcılar'da yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın

Kaynak: İHA

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Avcılar'da yasağa rağmen açık olan kıraathaneye baskın
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