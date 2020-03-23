AVCILAR'DA HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDEKİ ÖĞRETMENLER GÖNÜLLÜ MASKE DİKİMİNE BAŞLADI AVCILAR'da Halk Eğitimi Merkezi'ndeki bir grup öğretmen, Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelinin kullanması amacıyla gönüllü olarak maske dikimine başladı.

AVCILAR'da Halk Eğitimi Merkezi'ndeki bir grup öğretmen, Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelinin kullanması amacıyla gönüllü olarak maske dikimine başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız'ın önerisi üzerine Halk Eğitimi Merkezi'ndeki tekstil öğretmenleri gönüllü olarak bu projede yer aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından satın alınan kumaşlar, hafta sonunda iki kez dezenfekte edilen İHKİB İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dikiş atölyesine getirilerek, kesildikten sonra maske dikimine geçildi. Gönüllü olarak dikiş makinesine oturan öğretmenlerden Gülseren Pekersen, bu hassas dönemde üzerlerine düşen görevi seve seve yaptıklarını belirterek, özellikle yaşlıların evden çıkmamasına yönelik çağrı yaptı.

Avcılar Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Yıldırım ise, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi yöneticileri ile görüştüklerini, görevlilerin kullanabileceği maske hazırlamaya karar verdiklerini belirterek, "Ülkemizde son dönemde karşılaştığımız koronavirüse karşı sağlık görevlilerimizin kullanması amacıyla maske üreterek, Halk Eğitim Merkezi'mizde gönüllü çalışan personelimiz ile birlikte çorbada bir tuzumuz olmasını istedik. Bu sıkıntılı süreçten bir an önce kurtulmayı umut ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü: ----------------------Okulun dıştan görünümü-Kumaş kesilirken-Gönüllü öğretmenler maske dikerken-Öğretmenlerden Gülseren Pekersen ile röportaj-MEB Avcılar Şube Müdürü Erkan Yıldırım ile röportaj-Maske dikiminden görüntüler

Kaynak: DHA