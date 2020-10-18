Avcılar'da 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avcılar'da 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

18.10.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.10.2020 13:58
Avcılar'da 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Avcılar'da bir iş yerinde 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da bir iş yerinde 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ekim'de Deniz Köşkler Mahallesi'ndeki bir iş yerini denetledi.

İş yerinde 9 kilo 75 gram kıyılmış tütün, 31 kilo 350 gram TAPDK bandrolü olmayan nargile tütünü, 24 farklı ölçülerde elektronik sigara likidi, 8 bin 600 içleri tütünle doldurulmuş makaron, 50 paket sigara kağıdı, 24 şişe farklı ölçülerde sahte parfüm ele geçirildi. İş yeri sahibi Suriye uyruklu Muhammed K. (25) gözaltına alındı.

Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Sergey Lavrov Fahrettin Koca Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Çolpan İlhan Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Metin Oktay Mahmut Tekdemir Cristiano Ronaldo İrfan Can Kahveci
Daha Fazla Maç Ateş Ekim Ateşkes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avcılar'da 40 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 14:00:42. #1.14#
title