Avcılar'da 1 yıl önce mühürlenen 'eğik bina' bir türlü yıktırılamadı

AVCILAR'da 1993 yılında yan binanın hafriyatı alınırken yan yatan ve aradan geçen 27 yıl içerisinde eğimi artan, geçen yıl mühürlenen binanın bir türlü yıktırılmaması tepkiye neden oldu.

D-100 Karayolu yan yol üzerinde yıllardan bu yana eğik duran 'Bahar Apartmanı ile ilgili Avcılar Belediyesi tarafından yapılan tespitlerde yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu göz önüne alınarak, geçen yılın Ekim ayında mühürlenmesine karar verildi. Yapılan performans testlerinde de çürük olduğu tespit edilen eğik binada 1999 yılındaki Gölcük Depremi'nden 1 yıl önce güçlendirme yapıldığı ifade edildi. Sahiplerinden bir bölümünün yurt dışında bulunmaması nedeniyle hak sahiplerine tebligat yapılamaması ve hukuki engeller nedeniyle bina bir türlü yıktırılamadı. Bu binanın hemen yanında bulunan binanın 1'inci katında oturan her geçen yıl biraz daha üzerlerine eğilen binadan tedirgin olduklarını belirten Mesut Coşar, İstanbul'da dün hissedilen son depremden sonra sinirlerinin bozulduğunu söyledi. Endişelerini defalarca belediyeye ilettiklerini, son olarak kendilerine encümen toplantısında karar alındığının söylendiğini anlatan Mesut Coşar, "Özellikle ortanca kızımın sinirleri bozuldu. Her an bina üzerimize doğru yıkılacak diye korkuyoruz. Avcılar'ın kötü bir simgesi olan bu binanın yıkılması için ne bekleniyor. Bir kepçe bile bu çürük binayı bir günde yıkabilir. Sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş