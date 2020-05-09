Av tüfeğiyle vurulan köpeğin vücudundan 25 saçma çıkarıldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde av tüfeğiyle vurulan ve vücudundan 25 saçma çıkarılan köpeğin durumu ciddiyetini koruyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde av tüfeğiyle vurulan ve vücudundan 25 saçma çıkarılan köpeğin durumu ciddiyetini koruyor.

İlçeye bağlı Doğuörçünler köyünde Ünal Kılıçoğlu'na ait köpek, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Sahipleri tarafından yaralı bulunan köpek, veterinere götürülerek tedaviye alındı.

Köpeğin sahibi Ünal Kılıçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ineklerini otlattığı sırada köpeğin yanlarından kaybolduğunu söyledi.

Daha sonra köpeği yaralı halde bulduğunu belirten Kılıçoğlu, "Veteriner köpeğimden 25 saçma çıkardı. Akciğere gelen saçma da var. Durumu kritik." dedi.

Kaynak: AA