ATO, çiçekçiliği "belgeli meslek" haline getirmek için harekete geçti

Ankara Ticaret Odası (ATO) nitelikli iş gücüne katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, çiçekçiliği belgeli meslek haline getirmek için harekete geçti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi'nin talebi üzerine Odanın Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile ağustos ayında imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında "Çiçekçi Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştaya, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı ve 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi üyesi Halil İbrahim Yılmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen ile sektör temsilcileri katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, ATO'nun 2012'den bu yana geleneksel sektörlerin yeniden canlanması ve işin mesleki yeterliliğe sahip kişiler tarafından icra edilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesinin yürüttüğü çalışmalarla "aktarlığın" belgeli meslek haline geldiğine dikkati çeken Baran, Komitenin bu kez de "çiçekçilik" için adım attığını ifade etti.

"İstihdam açısından önemli"

Baran, çiçekçilik sektörünün istihdam açısından önemli bir alan olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çiçekçi sektörü, 120 bine yakın kişinin ekmek kapısı olmasının yanında kadın çalışan ve engelli nüfusu açısından da büyük bir paya sahip. Üretici bazında ise yaklaşık 1,5 milyon kişi çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu anlamda istihdam açısından önemli bir potansiyeli bulunuyor. Belgeli meslek olmasıyla yeni nesillerin de iş imkanı bulabileceği ve meslek olarak seçebileceği bir alan haline gelecek."

Çiçekçi sektörünün ülkedeki cari açığı azaltacak potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Baran, "Ülkemizdeki bu zenginliği ekonomik alanda işleyebilmemiz gerekli. Doğru strateji ve çalışmayla sektörün ihracat rakamlarını artırmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Baran, 2020'de sektörün 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Mesleklerin standart kazanması sadece sektörler için değil ülke ekonomisi ve kalkınması için de önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Katma değer sağlayacak potansiyele sahip"

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz da çalışanların mesleki yeterliliğe sahip olması ve sektörleri daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Çiçekçilik sektörünün yalnızca ekonomik bir alan olmadığına işaret eden Yılmaz, "Çiçek, aynı zamanda kentleri yaşanabilir hale getiren, aidiyet duygusunu pekiştiren ve insan rehabilitasyonuna katkı sağlayan bir alan. Türk gelenek ve göreneklerinde dahi çiçeğin ayrı bir yeri vardır. Bu sebeple mesleki yeterliliğe sahip kişiler tarafından icra edilmesi gereken hatta içinde sanat bulunduran bir sektör. Doğru planlama sayesinde kentimize ve ülkemize katma değer sağlayacak potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.