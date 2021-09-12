ATO Başkanı Menevşe: 'Orta vadede ekonomiden ümitliyiz' - Haberler Ekonomi
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ATO Başkanı Menevşe: "Orta vadede ekonomiden ümitliyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ATO Başkanı Menevşe:

Adana Ticaret Odası Başkanı (ATO) Atila Menevşe, Türkiye'nin ekonomide yeni yol haritası niteliği taşıyan Orta Vadeli Programının, ülke ekonomisi için değerli bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Orta vadeli program, pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz havasını, olumluya çevirmede büyük...

Adana Ticaret Odası Başkanı (ATO) Atila Menevşe, Türkiye'nin ekonomide yeni yol haritası niteliği taşıyan Orta Vadeli Programının, ülke ekonomisi için değerli bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Orta vadeli program, pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz havasını, olumluya çevirmede büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

ATO Başkanı Menevşe konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2021 yılı bütçesinin hazırlık sürecinden önce, orta vadeli programın yayınlanması ile Türkiye ekonomisin önümüzdeki 3 yılda gelir gider tahminleri, bütçe dengesi, borçlanma ve ödenekler gibi izlenecek maliye politikalarının belirlenmesi önemlidir. Zira tespit edilen makroekonomik hedefler ekonomimizin temel aktörleri olan özel teşebbüsün de bu programları tetkik ve takip etmek gibi bir görevi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Menevşe, açıklamasında şunları kaydetti:

"Programın satır başlarında özellikle dikkatimizi çeken KOBİ'lerin modern teknolojiler ve iş modelleri ile kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılacak olması, dijital dönüşümün desteklenmesi, kümeleşmenin teşvik edilmesi, hazine taşınmazlarının yatırımların kullanımına sunulması, yatırım teşvik sisteminin sadeleştirilmesi, yatırım ortamının sürekli sorgulaması, önerilerin değerlendirilip takip edileceği ve tedbirlerin alınacağı bir ortamın yaratılması, bilhassa yeşil ekonominin tesisi için devletin yol gösterici olacağı ve tedbirlerin alınacağı, uygulamaların teşvik edilip firmaların küresel ekonomi ile rekabet edebilir bir düzeye çıkabilmesinin hedeflenmesi memnuniyet vericidir. Salgından sonra toparlanma döneminde işgücüne katılım ve istihdam oranında artışın öngörülmesi, mesleki eğitim programlarının ekonominin değişenlerine cevap verebilecek şekilde uyum göstermesi için bir dönüşümün başlayacak olması sevindiricidir. Gençlerin ve kadınların ekonomik hayata etkin katkılarının teminini için desteklenmesini olumlu buluyorum. İhracatın artırılması için alınacak tedbirler bilhassa Adana firmalarının ihracat kapasitelerinin gelişmesini sağlayacaktır. Önümüzdeki üç yılın ekonomik hedefleri ve politikalarını, biz özel teşebbüs temsilcileri üretim ticaret ve yatırım faaliyetlerinde yol haritası olarak takip edeceğimizi ifade etmek isterim." - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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