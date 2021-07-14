ATO Başkanı Baran'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye'yi hedef aldığını belirterek, "Demokrasimiz için nöbette, ekonomimiz için gece gündüz işimizin başındayız.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye'yi hedef aldığını belirterek, "Demokrasimiz için nöbette, ekonomimiz için gece gündüz işimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Baran, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında verdiği kahramanca mücadelenin içeride ve dışarıda hainlerin oyununu bozduğunu bildirdi.

Gürsel Baran, "Türk milleti, ihanetin karşısında topyekun durarak destan yazdı, birlik ve beraberliğimizin gücünü, Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'un ekonomiye verdiği hasar karşısında bu alandaki tüm aktörlerin koordineli hareket ettiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hainlerinin ekonomik tahribatına karşı tüccarımızla, sanayicimizle, çalışanlarımızla omuz omuza çalıştık. Bu millet, 15 Temmuz hainlerini de ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesi veren vatanseverleri de unutmayacak."

"15 Temmuz demokrasi zaferi"

Türk milletinin darbeyi önlemek için uçakların, tankların ve tüfeklerin karşısına kendini siper ettiğini anımsatan Baran, 15 Temmuz'un demokrasi zaferi olduğunun altını çizdi.

Baran, 15 Temmuz gecesinin, milli birlik ve beraberliğin vücut bulduğu direnişin simgesi olduğunu belirterek, vatan söz konusu olduğunda bu milletin her bir evladının tereddüt etmeden canını ortaya koyabileceğinin tüm dünyaya gösterildiğini bildirdi.

Demokrasiye ve vatanına sahip çıkmak için şehit düşen demokrasi şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Baran, gazilere de minnet ve şükranlarını sundu, bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal