Atlı polisler Kumburgaz'da denetim yaptı
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Atlı polisler Kumburgaz'da denetim yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yaşar Çağlar Şahin - Haberler | Güncel

Atlı polisler Kumburgaz'da denetim yaptı Polisler vatandaşlara maske ve mesafe kurallarını hatırlatırken, çocuklar ise atlarla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi Kumburgaz Sahili'nde denetim yapan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, vatandaşlara korona virüs...

Atlı polisler Kumburgaz'da denetim yaptı

Polisler vatandaşlara maske ve mesafe kurallarını hatırlatırken, çocuklar ise atlarla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

İSTANBUL - Kumburgaz Sahili'nde denetim yapan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, vatandaşlara korona virüs önlemlerini hatırlatırken, vatandaş ve çocuklar ise sahilde devriye görevini yapan atlı polislere ilgi gösterdi.

Kumburgaz Sahili'nde denetim yapan atlı polisler, vatandaşlara maske ve mesafe kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulundu. Atlı ekiplerden oluşan devriye ekibi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Yunus Polisleri ve Güven Timleri de plaj yolunda denetimlerde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri ve güven timleri de denetim yaptı. Gün boyunca denetimlerini sürdüren ekipler ayrıca şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Taramaları yaptı.

Atlı polisler Kumburgaz'da denetim yaptı
Atlı polisler Kumburgaz'da denetim yaptı
Atlı polisler Kumburgaz'da denetim yaptı
Atlı polisler Kumburgaz'da denetim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Çağlar Şahin

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