Atlı okçuların yetiştirileceği merkezin temeli atıldı
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Atlı okçuların yetiştirileceği merkezin temeli atıldı

Kayseri'de, Etnospor ve Okçuluk Merkezi tesislerinin temeli atıldı.

Atlı okçuların yetiştirileceği merkezin temeli atıldı
15.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:55

Kayseri'de, Etnospor ve Okçuluk Merkezi tesislerinin temeli atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından işletilecek tesiste önemli sporcular yetiştirileceğini belirtti.

Anadolu Harikalar Diyarı'nın yanında 44 bin 500 metrekare alanı kapsayacak merkezle ilgili bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Koronavirüs süreci yatırımlarımıza engel değil. Bu yatırımlarımıza destekleri nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanımız ile Spor Toto Teşkilat Başkanımıza teşekkür ediyorum. Buradaki tesisler bir kompleks halinde olacak. İnşallah kısa zamanda böyle bir tesisi Kayseri'ye kazandıracağız. Bu tesisle okçuluk ve atçılığın da merkezi olacağız. Ata sporları ile ilgili kampların da merkezi haline geleceğiz. Erciyes'e yapmakta olduğumuz yüksek irtifa kamp merkezi ile Kayseri'nin her türlü sporun kamp merkezi olmasına çalışıyoruz. Böylece takımlarımızın yurt dışı kamplarıyla dövizin yurt dışına çıkmasını önleyeceğiz."

Büyükkılıç, bin 850 metrekare okçuluk atış alanı, 400 metrekare güreş salonu, 120 metrekare fitness salonu gibi kısımlardan oluşacak merkezde, 650 metrekare alanda tavla binası, 120 ve 270 kişilik iki ayrı tribün, açık manej sahası ve sosyal tesislerin yer alacağını bildirdi.

Kayseri Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Sami Genel de dünyada son yıllarda ata sporlarına ilginin arttığını vurguladı.

Farklı ülkelerin bu alanda öne çıkmaya çalıştığına dikkati çeken Genel, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim atalarımız 3 kıtayı fethederken at üstünde bu sporları yapıyordu. Diğer ülkelerden geç başladık ama hepsinin önüne geçtik. Kayseri kış memleketi. Okçuluk mesafesinde antrenman yapma imkanı yok. Kışın 20 metre salon antrenmanı yaparak olimpiyatlara gidip 70 metrede de yarışmak ve derece almak mümkün değil. İşte kentimize yapılan bu merkez istenilen koşullarda antrenman imkanı sunacak. Atlı okçuluk pahalı bir spor. At almak, beslemek gerekiyor. Bu sporlara ilgi duyan ancak imkanı olmayan tüm gençlerimize bu merkezde imkan sunulacak."

Atlı okçuların yetiştirileceği merkezin temeli atıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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