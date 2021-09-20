Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, başkanlığa yeniden aday oldu
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.
Çintimar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına yeniden adaylığımı açıklıyorum. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri