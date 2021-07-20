Atık suda sıfır kirlilik; 24 kırsal mahalleye foseptik
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Atık suda sıfır kirlilik; 24 kırsal mahalleye foseptik

Atık suda sıfır kirlilik; 24 kırsal mahalleye foseptik
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"Atıksuda sıfır kirlilik ve yüzde 100 arıtma, " ilkesi ile Kocaeli' de hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kırsal alanların atık sularını toplamak için kanalizasyon altyapısı ile foseptik inşa ediyor.

"Atıksuda sıfır kirlilik ve yüzde 100 arıtma, " ilkesi ile Kocaeli' de hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kırsal alanların atık sularını toplamak için kanalizasyon altyapısı ile foseptik inşa ediyor. Yatırım programı kapsamında il genelindeki 24 kırsal mahallede, çeşitli kapasitelerde foseptik kuyu yapılıyor.

ÇEVRENİN KİRLENMESİNDE TAVİZ YOK

Atıksuların çevreyi kirletmemesi ve insan sağlığına tehdit oluşturmaması için taviz vermeyen KBB İSU Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde atıksu altyapısı, modüler atıksu arıtma tesisleri ve foseptik kuyular inşa etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetler ile cazibe merkezleri haline gelen kırsal mahallelerin mevcut altyapılarını yenilemek ve yeni foseptik kuyular yapmak için projeler hazırlandı. İhale sürecinin ardınan imalat çalışmalarına başlandı.

KANDIRA, GEBZE VE KÖRFEZ'DE YENİ FOSEPTİKLER

İSU Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerin sağlıklı altyapıya kavuşturmak için İl genelinde iki ayrı proje ile çalışmalar sürdürürüyor. "Kandıra, Gebze ve Körfez İlçeleri Foseptik İnşaatı" projesi kapsamında Gebze Kadıllı ve Kandıra Kanaatlar mahallelerinde imalat çalışmaları devam ediyor. 13 adet 250 kişilik ve 1 adet 500 kişilik olmak üzere toplam 14 adet yeni foseptik; Kandıra ilçesinde Hediyeli-Kaypalı, Karlı, Kanatlar, Kayapınarı Merkez, Kanatlar ve Kadıköy, Eğercili Mollahasanlar, Doğancılı, Esentepe Ramazanlar, Körfez ilçesinde Dikenli, Alihocalar Merkez, Karcaali, Kozluca ve Ömerli ile Karayakuplu, Gebze ilçesin de Kadıllı mahallelerinde inşa edilecek. Ayrıca, foseptik kuyuların atıksu hattına bağlamak için de 17 km uzunluğunda kanalizasyon hattı yapılacak. Öte yandan belirtilen kırsal mahallerde 11 km uzunluğunda yeni içmesuyu hattı da inşa edilecek.

İZMİT, GÖLCÜK VE KARAMÜRSEL'DE YENİ FOSEPTİKLER

Kırsal mahallelerde yapılan ikinci çalışma ise "İzmit, Gölcük ve Karamürsel İlçeleri Foseptik İnşaatı" projesi ile yapılıyor. Proje kapsamında 7 adet 250 kişilik, 2 adet 500 kişilik ve 1 adet 800 kişilik olmak üzere toplam 10 adet yeni foseptik ile 11 km uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 11 km uzunluğunda içmesuyu hattı inşa edilecek. Foseptik kuyuları, İzmit ilçesinde Balören, Yassıbağ Kargaoğlu, Orhaniye, Dağköy, Sultaniye, Gölcük ilçesinde Siretiye, Mesruriye Orta ve Alt, Karamürsel ilçesinde Akpınar ile Çamdibi mahallelerinde yapılacak.

ATIKSULAR ARITMA TESİSLERİNE

2022 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen foseptik kuyular, kanalizasyon ile içmesuyu hatları ile birlikte 24 kırsal mahalle sağlıklı altyapıya kavuşmuş olacak. Kanalizasyon hatları ile foseptik kuyularında biriken atıksular, vidanjörler ile İSU Genel Müdürlüğü'nün kırsal mahalleler için yaptığı 11 adet modüler atıksu arıtma tesislerine aktarılarak arıtılıyor. Böylelikle çevrenin ve insan sağlığının korunması sağlanmış olunmaktadır.

Kaynak: Habermetre

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