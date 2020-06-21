"Ateş savaşçıları" olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır - BOLU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Ateş savaşçıları" olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır - BOLU

Bolu ve Düzce'de faaliyet alanı bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

21.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:30

Bolu ve Düzce'de faaliyet alanı bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bolu, Düzce, Aladağ, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yığılca, Akçakoca ve Gölyaka Orman İşletme müdürlükleri, olası yangına müdahale için 11 ilk müdahale aracı, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 dozer, 13 greyder, 7 ekskavatör ve 190 işçiyle 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

Ayrıca 13 yangın gözetleme kulesinin bulunduğu Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında, su ikmalinde kullanılan 33 yangın havuzu ve 36 yangın göleti de yer alıyor.

Ekipler, Bolu ve Düzce bölgesinde yıllık ortalama 37 orman yangınına müdahale ederken, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen büyük orman yangınlarına da destek veriyor.

Yılın özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde Bolu ve Düzce bölgesinde meydana gelebilecek olası yangınlara müdahale etmek için her an tetikte bekleyen ateş savaşçıları, Aladağ bölgesinde bulunan Değirmenözü mevkisinde tatbikat gerçekleştirdi.

Birçok alanda eğitimlerin verildiği ve ekipmanların tanıtılarak kullanımının anlatıldığı tatbikatta ekipler, senaryo gereği, çıkan yangına köpük ve su sıkarak müdahale etti.

Orman yangınlarının yüzde 97'si insan kaynaklı

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle belirli süre ara verilen eğitimlere normalleşme sürecinde yeniden başladıklarını söyledi.

Özer, 2020 yangın sezonu için eğitim ve tatbikat planladıklarını belirterek, "Ülkemiz ormanlarının 12 milyon hektarı, yani yüzde 50'ye yakını Akdeniz kuşağında yangına birinci derece hassas olan bir bölgede. Bolu Bölge Müdürlüğümüz de ormanların yüzde 37'si yani 236 bin hektarı yangına ikinci derecede hassas olan bölgeler. Müdürlüğümüzün kayıtlarına baktığımızda son 10 yılda ortalama yıllık 30 yangın çıkmış ve bu yangınlar sonucunda her yıl da ortalama 75 hektarlık ormanlık alanımız zarar görmüştür." diye konuştu.

Orman yangınlarının çıkış sebeplerinin büyük oranda insan kaynaklı olduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Şu bir gerçek ki ülkemiz ve dünya ortalamasına baktığımızda orman yangınlarının çıkış sebebinin yüzde 97'si insan kaynaklı. Geri kalan yüzde 3'ü de yıldırımdan kaynaklanan orman yangınları. Yine son 10 yıllık verilere baktığımızda Bolu Bölge Müdürlüğü olarak çıkan yangınlarımızın büyük çoğunluğu 1 hektar veya 1 hektarın altında ve genelde örtü yangını. Bu da ateş savaşçılarımızın üstün başarı ve gayreti sonucu oluşmaktadır. 2019 yılında 54 yangınımız meydana geldi. Bu yangınlar sonrasında 42 hektar ormanlık alanımız zarar gördü."

'Ateş savaşçıları' olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır - BOLU

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor Haber
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Celal Adan Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Yılmaz Vural Bülent Uygun
Daha Fazla Lgs Kaza Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: "Ateş savaşçıları" olası orman yangınlarıyla mücadeleye hazır - BOLU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 11:31:19. #1.15#
title