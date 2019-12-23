23.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:36

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, istiklal mücadelesinin büyük önderi Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti'nin Kırşehir'e gelişlerinin 100. yıl dönümünde, yurdu düşman işgalinden temizleyerek hür ve bağımsız bir gelecek bırakan cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadı saygı ve minnetle andığını ifade etti.

Atatürk'ün, Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Temsil Heyeti ile Milli Mücadele'nin merkezi Ankara'ya doğru yoluna devam ettiğini vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Ankara'ya ilerleyişinde ki önemli ve son duraklardan birisi olan Kırşehir, Milli Mücadelemizin önderi için büyük bir umut kaynağı olmuştur. 21 Aralık'ta Mucur'a gelen Mustafa Kemal Paşa, 3 gün süreyle Mucur ve Hacıbektaş'ta önemli görüşmeler yapmış, 24 Aralık günü geldiği Kırşehir'de halkın büyük sevgisi ve desteğini görmüştür. 25 Aralık'ta da Kaman'a geçerek temaslarını sürdüren Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet, ilimizde kaldıkları süre içerisinde Kırşehirlilerin vatan ve millet sevgisiyle dolu olduğunu ve yurdumuzun düşmandan kurtulması için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu görmüşlerdir."

Vali Akın, bu tarihi günün üzerinden 100 yıl geçtiğine işaret ederek, "Bir asır önce Milli Mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan Kırşehirliler, bugün de aynı duygu ve gururu yaşamaktadır. Bu duygularla, ilimize gelişinin 100. yıl dönümünde devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, onunla omuz omuza mücadele vermiş silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA