Ataşehir'de Sosyal Market hizmete açıldı
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Ataşehir'de Sosyal Market hizmete açıldı

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Ataşehir'de Sosyal Market hizmete açıldı

Ataşehir'de ilki şubat ayında faaliyete başlayan Sosyal Market'in ikincisi de Yenişehir Mahallesi'nde hizmete açıldı.

ATAŞEHİR'DE İKİNCİ SOSYAL MARKET DE HİZMETE AÇILDI

İlçedeki ihtiyaç sahiplerinin, ihtiyaç duydukları ürünlere daha rahat ulaşmalarını sağlayabilmek için Ataşehir Belediyesi tarafından açılan Sosyal Marketler yaygınlaşıyor.

Sosyal Marketlerin ilki şubat ayı sonunda Örnek Mahallesi'nde hizmet vermeye başlamıştı, ikinci Sosyal Market ise Yenişehir Mahallesi'nde mahalle muhtarlığının hemen yanında ihtiyaç sahiplerinin kullanımına açıldı.

Sosyal Market sayesinde Ataşehir'de ikamet eden ihtiyaç sahipleri; gıdadan giyime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce çeşit malzemeyi kendileri seçip beğenerek alma imkânına sahip olacaklar. Uygulama kapsamında Belediye tarafından sosyal incelemesi tamamlanan ihtiyaç sahiplerine birer Sosyal Kart veriliyor ve bu kartlara ihtiyaçları kadar puan yükleniyor.

Vatandaşlar, Sosyal Kart ile Sosyal Market'e gelerek kendilerinin ve ailelerinin giyecek, yiyecek veya çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabildiği Sosyal Markette para kullanılmıyor.

İlçedeki her bireyin insani koşullarda yaşaması ve temel ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için sosyal yardım hizmetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Covid-19 pandemisi ve ekonomik sorunlar nedeniyle artan yoksulluk sorununa karşı sosyal destek çalışmalarımızı artırdık. Ramazan ayı öncesinde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin, ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için ikinci Sosyal Marketimizi de hizmete açtık. Sosyal Marketlerimizin sayısını artırmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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