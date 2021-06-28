Ataşehir'de kısıtlamayı ihlal eden şahıslara ceza yağdı
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Ataşehir'de kısıtlamayı ihlal eden şahıslara ceza yağdı

Ataşehir'de kısıtlamayı ihlal eden şahıslara ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ataşehir'de tıklım tıklım olan 2 iş yerine polis baskın yaptı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Ataşehir'de tıklım tıklım olan 2 iş yerine polis baskın yaptı. Kısıtlamayı ihlal eden 46 kişiye toplamda 159 bin 574 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de Atatürk Mahallesi'nde bulunan iki iş yerinde sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ihbarını aldı. İş yerlerine baskın düzenleyen polis ekipleri, kısıtlamayı ihlal eden 46 kişiyi suçüstü yakaladı. Restoran ve lokantada sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte kısıtlama kurallarını ihlal eden 46 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu"nun 282. maddesi gereğince 159 bin 574 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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