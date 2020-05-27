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Atakumlu mükelleflere '1 Haziran' uyarısı

Atakum Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerini ödemek isteyen mükelleflere "işlemlerinizi son güne bırakmayın" çağrısı yaptı.

Atakumlu mükelleflere '1 Haziran' uyarısı
27.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:52

Atakum Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam vergilerini ödemek isteyen mükelleflere "işlemlerinizi son güne bırakmayın" çağrısı yaptı.

Vergi ödemelerinin, belediye hizmet binasındaki veznenin yanı sıra kentin farklı lokasyonlarına kurulan 6 farklı mobil ödeme noktası ile e-belediye üzerinden yapılabildiğini hatırlatan yetkililer, son ödeme tarihi olan 1 Haziran'da ortaya çıkabilecek olası yoğunluğun uzun süre sırada beklemeye neden olabileceğine dikkat çekti.

Gayrimenkul sahiplerine yönelik emlak ve çevre temizlik vergilerinin yanı sıra işyeri sahiplerinin belediyelere ödemekle yükümlü oldukları ilan ve reklam vergilerinin birinci taksitleri için son ödeme tarihi 1 Haziran 2020 Pazartesi olarak belirlendi. Vatandaşlara, ödemelerini son güne bırakmamaları yönünde tavsiyede bulunan belediye yetkilileri, "Mükelleflerin büyük bölümü vergi ödemelerini son güne bırakabiliyor. Bu durumda veznelerde aşırı yoğunluk oluşuyor. Salgınla mücadele döneminde hem birey hem de toplum sağlığı için hiçbir noktada kalabalıklar halinde bulunmamamız gerekiyor. Atakumluların sağlığını korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için 6 farklı noktaya mobil ödeme noktası kurduk. Her mükellef kendine yakın olan noktaya giderek, açık havada sıraya girip ödeme işlemlerini kolayca halledebilir. Bu noktalara, 'https://bit.ly/mobilodemeatakum' bağlantısındaki dijital haritadan erişilebiliyor. 31 Mayıs Pazar gününe geldiği için ödemeler için son tarih 1 Haziran Pazartesi günü olarak belirlendi. Geçmiş yıllarda son ödeme günü büyük yoğunluk yaşanıyordu. Bu yıl korona virüs tedbirleri nedeniyle kalabalıklar halinde bir araya gelmememiz gerekiyor. Bu sebeple yurttaşlarımıza, kendi sağlıkları için ödemelerini son güne bırakmamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.

E-belediye ve mobil ödeme noktaları

Atakum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yurttaşlara, vergi ödemelerini hizmet binasına gelmeden e-belediye aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirmelerini tavsiye etmişti. Belediye hizmet binasındaki veznelerde oluşacak olası yoğunlukları önlemek ve yurttaşların işlemlerini açık havada sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştirebilmeleri için harekete geçen ekipler, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla kentin farklı noktalarında mobil ödeme noktaları oluşturmuştu. Atakumlular, vergi ödemelerini yapabilmek için kentin 6 farklı noktasına konumlandırılan mobil ödeme noktalarından herhangi birini seçebiliyor. Mobil ödeme noktaları, mükelleflerin açık havada sıra bekleyerek sosyal mesafelerini korumalarına olanak tanıyor. Bekleme alanlarında yurttaşlar, yerde konumlandırılan kırmızı renkli işaretlemelere uyarak sosyal mesafesini koruyabiliyor.

Mobil ödeme noktaları nerede?

Atakum Belediyesi'nin oluşturduğu dijital harita ile ilçedeki mobil ödeme noktalarına kolayca ulaşılabiliyor. İnternete erişimi olan herhangi bir akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan https://bit.ly/mobilodemeatakum bağlantısına tıklanarak erişilebilen harita, Atakum Belediyesi'nin ilçede vergi mükellefleri için oluşturduğu tüm ödeme noktalarını gösteriyor. Mobil ödeme noktalarının adresleri ise şöyle: Türk-İş bölgesinde, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı üzerinde yer alan Ömer Halisdemir Parkı'nda bir nokta bulunuyor. İstiklal Mahallesi'nde Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan bulvarlarının kesişiminde Atakum Belediyespor Kulübü'nün yanındaki noktadan ödeme yapılabiliyor. Yurttaşlar, Yeşilyurt Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan Çatalçam Aile Sağlığı Merkezi ve Özeren Yolu üzerindeki Atakum Belediyesi Kilitli Taş Parke ve Bordür Üretim Tesisleri'nde yer alan ödeme noktalarını da kullanabiliyor. Esenevler Mahallesi 309. Sokak üzerindeki Serçe Parkı'nın içindeki Esenevler Mahalle Muhtarlığı'ndaki noktanın yanı sıra Atakum Belediyesi Hizmet Binası'nın yanında bir ödeme noktası bulunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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