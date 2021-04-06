Atakaş Hatayspor maçının ardından
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Atakaş Hatayspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor maçının ardından

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu David Sassarini önemli bir galibiyet aldıklarını vurgularken, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade etti.

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Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu David Sassarini önemli bir galibiyet aldıklarını vurgularken, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

DAVID SASSARINI: YÜREKTEN OYNADIK

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Güzel bir maç çıkardık. Yürekten oynadık yüksek konsantrasyon vardı bugün. Şimdi NBA mantığına geçtik. Bunu bıraktık, önümüzdeki Galatasaray maçına konsantre oluyoruz" ifadelerini kullandı.

David Sassarini, Fatih Karagümrük'ün Avrupa kupalarına gidebilme şansıyla ilgili olarak ise, "Bizim için gün gün, adım adım ve antrenman antrenman, maç maç giden bir mantalite var. Takım için önemli olan bu" diye konuştu.

ÖMER ERDOĞAN: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan fırsat olarak gördükleri bir maçı kaybettiklerini vurgulayarak, "Bizim için fırsat maçıydı. Hem alttaki rakiplerle puan farkını açmak hem de 5'inciliği alabilmek için. Maalesef değerlendiremedik. Maçtan önce zor bir maç olacağını, merkezi çok iyi kapatmamız gerektiğini biliyorduk. Biglia, Bertolacci, Castro gibi oyunculara zaman verdiğimizde sıkıntılar yaşayabileceğimizi söylemiştik. Maçın genelinde o bölgeyi iyi kapattık. Zaman zaman top Karagümrük'te oldu ama ilk yarı hiç pozisyon vermedik. Bizim de fazla pozisyonumuz yoktu. 2'nci yarı ortada devam ederken kırılma anı Diouf'un karşı karşıya kaçırdığı pozisyon oldu, 1-0 öne geçebilirdik. Gol yedikten sonra yine Boupendza ve Santos ile fırsatlar oldu, değerlendiremedik. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Bugün maalesef mağlup olduk. Hemen Göztepe maçı hazırlıklarına başlayıp o maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"OYUNCULAR BU MAÇIN CİDDİYETİNİ BİLİYORLARDI"

Haftasonu kazandıkları Galatasaray maçının üzerlerinde bir rehavet yaratmadığını vurgulayan Ömer Erdoğan, "Rehavet olduğunu sanmıyorum. Ama Galatasaray maçı yüksek tempoda geçti. Oyuncuların ister istemez kısa zamanda toparlanması kolay değildi. Zaman zaman yorgunluklar ortaya çıktı. Oyuncular bu maçın ciddiyetini biliyorlardı. Kazandığımızda alttaki takımlarla puan farkını açıp 5'inciliğe çıkma şansımız vardı. Rakip yabana atılacak bir rakip değildi. Kaliteli oyunculara sahip. İşin savunma kısmını iyi yaptık. Biraz ön bölgede rakibi karşılayıp kazandığımız toplarla hücum etmeye çalıştık ama topu kazandıktan sonra doğru tercihler yapamadık veya merkezde basit top kayıplarıyla hücuma sağlıklı çıkamadık" diye konuştu.

Öte yandan Ömer Erdoğan, Aaron Boupendza'nın maça yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili sorulan soruya ise, "10 günlük bir Covid süreci vardı. 16-17 saatlik yolculuktan geldi. En son yerine oynayan Camara'dan memnundum. Onu tercih ettim bugün" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 19:12:42. #1.15#
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