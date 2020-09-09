Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
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Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
09.09.2020 20:07 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:04

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda beşe iki oyun ve dar alan çalışması yapıldı.

Oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı. Antrenmanda yeni transfer Alexandros Katranis de yer aldı.

Kaynak: AA

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