Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 975 bin 541'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 975 bin 541'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 90 bin 21'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 307 bin 418'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 975 bin 541'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 307 bin 418'e yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 432 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 5 MİLYON 646 BİN 10

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 646 bin 10 ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 90 bin 21 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 587 bin 613 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 107 BİN 450

Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 450'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1699 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 102 bin 64 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 252 BİN 923Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 837 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 252 bin 923 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 184 bin 298 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 291 BİN 789 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 291 bin 789 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 5 bin 49 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı