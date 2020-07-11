Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
11.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:52

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 686 yeni vakanın tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 181 bin 129'a yükseldiği bildirildi.?

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 30 yeni can kaybının yaşandığı ve ölü sayısının 2 bin 305'e yükseldiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar 88 bin 34 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı 54 bin 222'ye çıktı

Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi, 1387 yeni vaka kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybı sayısı 1372'ye, vaka sayası 54 bin 222'ye ulaştı. Salgında, iyileşenlerin sayısı 807 artışla 14 bin 37'ye yükseldi.

Hong Kong'da 29 yeni vaka

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamada kentte son 24 saatte 29 yeni vaka tespit edildi.

Kentte toplam vaka sayısı 1432'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Hong Kong Eğitim Sekreteri Kevin Yeung, artan vaka sayıları göz önüne alınarak, kent yönetiminin yeniden sıkılaştırmaya karar verdiği sosyal mesafe tedbirleri kapsamında ilk ve orta dereceli okullarda yaz tatilinin 13 Temmuz'da başlayacağını duyurmuştu.

Kentte Kovid-19 salgını nedeniyle mart başında döneme uzaktan eğitimle başlayan öğrenciler, mayısta aşamalı olarak okullara dönmeye başlamıştı. Eğitim döneminin 27 Temmuz'da sona ermesi öngörülüyordu.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 783'e yükseldi

Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 170 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan birinin yurt dışı kaynaklı, 24'ünün Singapur vatandaşı veya kalıcı ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğu, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da saptanan toplam Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 783'e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 41 bin 781 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Malezya'da 27 gün sonra ilk Kovid-19 ölümü

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son 24 saatte Kovid-19 vakalarının 8 artışla 8 bin 704'e yükseldiğini açıkladı.

Bugün 4 kişinin daha sağlığına kavuştuğunu bildiren Nur Hişam, toplam iyileşen vaka sayısının 8 bin 515, aktif vakaların ise 67 olduğunu kaydetti.

Bir vakanın yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 122'ye yükseldiği ifade edildi.

Malezya'da en son 14 Haziran'da bir kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Tayland vaka sayısı 3 bin 216 çıktı

Bangkok Post'un haberine göre, Kovid-19 Durum İdare Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 kişide Kovid-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 216'ya çıktığı belirtildi.

Tespit edilen yeni vakaların 12'sinin Sudan'dan 2'sinin ise ABD ve Bahreyn'den dönen kişiler olduğu belirtilen açıklamada, ülkede son 50 gündür yurt içi kaynaklı vaka görülmediği vurgulandı.

Tayland'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 88 kişi iyileşti, 70 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tokyo'da yeni 206 vaka

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 383 artışla 22 bin 293'e, ölü sayısı bir artışla 996'ya yükseldi.

Son 24 saatte yeni 206 vakanın kayda geçtiği Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 7 bin 721'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 1995, Kanagawa'da 1717, Saitama'da 1428, Hokkaido'da 1290, Çiba'da 1081, Fukuoka'da 917, Hyogo'da 731 oldu.

Kaynak: AA

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