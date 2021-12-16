Suriye'de rejim ve muhalifler, gözaltında tuttukları bazı kişileri karşılıklı serbest bıraktı - Haberler
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Suriye'de rejim ve muhalifler, gözaltında tuttukları bazı kişileri karşılıklı serbest bıraktı

Suriye'de rejim ve muhalifler, gözaltında tuttukları bazı kişileri karşılıklı serbest bıraktı
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de rejim ya da muhaliflerce gözaltında tutulan bazı kişilerin, bugün El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn bölgesinde karşılıklı ve eş zamanlı serbest bırakıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de rejim ya da muhaliflerce gözaltında tutulan bazı kişilerin, bugün El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn bölgesinde karşılıklı ve eş zamanlı serbest bırakıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Astana Süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan 6'ncı proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 16 Aralık 2021'de muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, çalışma grubunun, faaliyetlerini gelecek dönemde de sürdüreceği kaydedildi.

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AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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