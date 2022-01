Aslı Enver'in sevgilisi Önder Öztarhan bakın kiminle görüntülendi

İSTANBUL (Snob Magazin) - Aslı Enver soruları karşısında morali bozulan Öztarhan, kızıyla birlikte yürüyüşüne devam etti.

"DAHA ÇOK YENİ"

Önder Öztarhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" demişti.

Ahmet Önder Öztarhan kimdir?

Ahmet Önder Öztarhan, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde sürdürdü. Daha sonra University of Massachusetts Amherst'de okudu. Daha sonra aynı üniversitede asistanlık yaptı. 1996 yılında Vepa Kozmetik'te ürün müdürü olarak işe başladı.

2004'te iki yıl süreyle Vepa Group perakende başkanlığı görevini yürüttü. 2006 yılından beri Vepa Group yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor. Vepa Group'a New Balance markasıyla "yılın en başarılı distributörü" ödülünü getirdi.

Shiseido Group Şirketi ile Türkiye kozmetik pazarına ortak girişim platformunu oluşturdu. Birleşmiş Markalar Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Tescilli Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini aldı. Kadın Giyim, Aksesuar ve Ayakkabı Sektöründe dünya markalarının (BCBG ve LIU JO) Türkiye distribütörüdür. Kızlarının annesi Nazlı Keçili'den 2014 yılında boşanmıştır.

Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan ikizlerinden Elif Boyner ile bir dönem aşk yaşamıştır.