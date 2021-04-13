ASKİ Nazilli'de çalışmalarını sürdürüyor
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ASKİ Nazilli'de çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ASKİ Nazilli'de çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Yeşil Mahalle'de 1.6 Milyon TL'lik yatırım bütçesiyle yağmur suyu hattı yapımını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Yeşil Mahalle'de 1.6 Milyon TL'lik yatırım bütçesiyle yağmur suyu hattı yapımını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarına kent genelinde devam ediyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri vatandaşların talepleri ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda milyonlarca liralık yatırımlarla kalıcı altyapı hizmetlerini sürdürüyor.

"1.6 Milyon TL'lik yatırım"

Nazilli'de yapımı süren ASKİ çalışmalarından biri olan Yeşil Mahalle yağmur suyu iletim hattında büyük bir aşama kaydedildi. 1.6 Milyon TL bütçe ayrılarak yapılan hat çalışması ile birçok noktadan hareketle bu mahallede birleşen yağmur sularının oluşturabileceği su baskınlarını önüne geçilecek.

"ASKİ'den köklü çözüm"

ASKİ ekipleri bu proje kapsamında başta 809. Sokak olmak üzere yaklaşık bin metre yağmur suyu hattı yapımını gerçekleştirecek. Büyük çaplı betonarme borular ve menfezden oluşan altyapı çalışmasıyla kuvvetli yağışların getirdiği sular Dereköy Çayı'na deşarj edilecek.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duyduklarını memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

ASKİ Nazilli'de çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ Nazilli'de çalışmalarını sürdürüyor
ASKİ Nazilli'de çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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