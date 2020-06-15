ASKİ'den sağanak yağış alarmı
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ASKİ'den sağanak yağış alarmı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su tahliyesinden temizliğe kadar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ASKİ'den sağanak yağış alarmı
15.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:27

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su tahliyesinden temizliğe kadar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ASKİ ekipleri olası sel baskınlarını engellemek amacıyla Başkent'in 40 noktasında eş zamanlı çalışırken, müdahale edilen bölgelerde incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "25 yıldır yenilenmeyen altyapı yatırımları için acil kaynak yaratılması gerekiyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri birkaç gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Yer yer metrekareye 37 kilogram yağışın düştüğü Başkent'te alarma geçen Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 40 farklı noktada eş zamanlı ızgara ve hat imalatı çalışması gerçekleştiriyor.

Riskli bölgelerde tedbirler alındı

Su baskınlarının yaşandığı noktalarda bir yandan tahliye işlemlerini yürüten ASKİ ekipleri, bir yandan da ev ve işyerlerindeki olumsuzlukları gidermek için 7/24 mesai yapıyor.

Devam eden yağışlara bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel ani sel baskınları için özellikle riskli bölgelerde önlemlerini artıran ASKİ ekipleri, altyapı çalışmalarına da hız verdi.

Başkent Ankara'nın 40 farklı noktasında eş zamanlı bakım-onarım, ızgara, atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu imalat çalışmalarını yürüten ekipler;

-Çankaya İlçesi Aşağı Öveçler Mahallesi 1307-1306. Sokakların kesişimi,

-Altındağ Karapürçek'te Barış Pınarı Parkı,

-Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 319. Cadde,

-Keçiören İlçesi Osman Gazi Mahallesi Aşıklar Caddesi,

-Bağlarbaşı Mahallesi 431. Cadde,

-Pınarbaşı Mahallesi Ayrık Sokak'ta da yoğun altyapı çalışması yürütüyor.

25 yıldır yenilenmeyen altyapı

Çalışmaların devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'da 25 yıldır yenilenmeyen altyapının aşırı yağışlarda çileye neden olduğunu vurgulayarak, "ASKİ'nin altyapı yatırımları için acil kaynak yaratılması gerekiyor" dedi.

Ankara'da yağmurdan dolayı sıkıntı yaşayan yerlerin başında Keçiören ilçesinin geldiğine dikkat çeken Öztürk, "Cuma günü ve hafta sonu dahil ekiplerimiz Başkent genelinde 280 noktaya müdahalede bulundu. Yoğunluğumuz halen devam ediyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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