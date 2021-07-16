Asırlık "kurbanlık koç" geleneğini nişanlı çifti mutlu ederek yaşattılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asırlık "kurbanlık koç" geleneğini nişanlı çifti mutlu ederek yaşattılar

Asırlık 'kurbanlık koç' geleneğini nişanlı çifti mutlu ederek yaşattılar
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum'da bir dernek öncülüğünde "kurbanlık koç" geleneğinin yaşatılması ve maddi durumu iyi olmayan bir gence destek olmak amacıyla nişanlısına süslenmiş kurbanlık koç götürüldü.

Erzurum'da bir dernek öncülüğünde "kurbanlık koç" geleneğinin yaşatılması ve maddi durumu iyi olmayan bir gence destek olmak amacıyla nişanlısına süslenmiş kurbanlık koç götürüldü.

İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ERİHYA-DER) üyeleri, 4-6 yaş grubu 30 kuran kursu öğrencisinin aileleri ve Yakutiye İlçe Müftülüğü yetkilileri, yeni nişanlanan bir çifti sevindirmek amacıyla örnek bir çalışma yaptı.

Kentin gelenekleri arasında yer alan "kurbanlık koç" geleneğini de yaşatmak isteyen gönüllüler tarafından alınan kurbanlık koç, süslendikten sonra Ferhat Şener adına nişanlısı Fadime Durmuş'un Şükrüpaşa Mahallesindeki evine götürüldü.

ERİHYA-DER Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, yıllardır süregelen gelin koçu geleneği yaşatmak için bir aile bularak kurbanlık koç götürdüklerini belirtti.

Burada en önemli noktanın bu örf ve adetlerin çocuklara aşılanması olduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Gerçekten ihtiyaçlı bir aile olduğu için güzel bir hissiyat uyandıracağına inanıyorum. Allah hayrımızı kabul etsin. Amacımız unutulmaya yüz tutmuş bu geleneklerin devamını getirebilmektir. Daha güzel faaliyetlere devam edeceğiz. Bu duruma çocuklarımızın da çok ciddi katkısı oldu. Kurbanlığımızı da derneğimiz ve çocuklarımızın emeği ile aldık. Kurbanlığı ailemize götürüp mutlu bir gün yaşamak istedik."

Kuran kursu öğrencisi Uzeyfe İslam Dayıdinç de kurbanlığı aldıktan sonra öğretmenleri ile süslediklerini ve ardından da ihtiyaçlı kişiye teslim edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

'İnsan yüzlü örümcek' görenleri şaşırttı
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri şaşırttı
Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Demir Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Kadir Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Fatih Terim Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asırlık "kurbanlık koç" geleneğini nişanlı çifti mutlu ederek yaşattılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 17:25:48. #1.16#

title