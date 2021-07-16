Asırlık "kurbanlık koç" geleneğini nişanlı çifti mutlu ederek yaşattılar

Erzurum'da bir dernek öncülüğünde "kurbanlık koç" geleneğinin yaşatılması ve maddi durumu iyi olmayan bir gence destek olmak amacıyla nişanlısına süslenmiş kurbanlık koç götürüldü.

Erzurum'da bir dernek öncülüğünde "kurbanlık koç" geleneğinin yaşatılması ve maddi durumu iyi olmayan bir gence destek olmak amacıyla nişanlısına süslenmiş kurbanlık koç götürüldü.

İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ERİHYA-DER) üyeleri, 4-6 yaş grubu 30 kuran kursu öğrencisinin aileleri ve Yakutiye İlçe Müftülüğü yetkilileri, yeni nişanlanan bir çifti sevindirmek amacıyla örnek bir çalışma yaptı.

Kentin gelenekleri arasında yer alan "kurbanlık koç" geleneğini de yaşatmak isteyen gönüllüler tarafından alınan kurbanlık koç, süslendikten sonra Ferhat Şener adına nişanlısı Fadime Durmuş'un Şükrüpaşa Mahallesindeki evine götürüldü.

ERİHYA-DER Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, yıllardır süregelen gelin koçu geleneği yaşatmak için bir aile bularak kurbanlık koç götürdüklerini belirtti.

Burada en önemli noktanın bu örf ve adetlerin çocuklara aşılanması olduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Gerçekten ihtiyaçlı bir aile olduğu için güzel bir hissiyat uyandıracağına inanıyorum. Allah hayrımızı kabul etsin. Amacımız unutulmaya yüz tutmuş bu geleneklerin devamını getirebilmektir. Daha güzel faaliyetlere devam edeceğiz. Bu duruma çocuklarımızın da çok ciddi katkısı oldu. Kurbanlığımızı da derneğimiz ve çocuklarımızın emeği ile aldık. Kurbanlığı ailemize götürüp mutlu bir gün yaşamak istedik."

Kuran kursu öğrencisi Uzeyfe İslam Dayıdinç de kurbanlığı aldıktan sonra öğretmenleri ile süslediklerini ve ardından da ihtiyaçlı kişiye teslim edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök