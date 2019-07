Asırlık atçılık geleneği nesilden nesle aktarılıyor

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sağladığı imkanlarla asırlık geçmişe sahip atçılık geleneğini çocuklara aşılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı merkez, 2012 yılından bu yana ağırladığı 6-12 yaş arası binlerce çocuğun ilk defa atla tanışmasını sağlarken, biniciliğe verdiği önemle takdir topluyor.

Türklerde milattan öncesine dayanan atçılık geleneği, günümüzde Tepebaşı Belediyesi tarafından gelecek nesillere aktırılıyor. Bu kapsamda 2012 yılından bu yana ücretsiz olarak düzenlenen "Atla Tanışma", "Eskişehir'de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın" ve engelli bireylere yönelik "Adaptif Binicilik" etkinlikleri aralıksız olarak sürdürülüyor. 7 yıldan bugüne kadar 6-12 yaş arası 17 bin 22 çocuğun ilk defa atla tanışmasının sağlandığı merkezde, bu çocuklara uzman eğitmenler tarafından binicilik eğitimleri de veriliyor. Hem fiziki hem de sosyalleşme açısından biniciliğin önemi aşılanan merkeze gelen çocuklar, Tepebaşı Belediyesince sağlanan bu imkanlardan son derece memnun olduklarını dile getiriyor.

"Asırlar öncesine dayanan bu geleneği gelecek nesillere aktarıyoruz"

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde at antrenörlüğü yapan Eda Yavuz, düzenledikleri etkinliklerle çocuklara hayatlarında ilk defa ata dokunma ve ata binme imkanı sağladıklarını söyledi. Yavuz, "Türkülerin at geleneği milattan öncesine dayanmaktadır. Asırlar öncesine dayanan bu geleneği Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde gelecek nesillere aktarıyoruz. Bu kapsamda merkezimizde at ile tanışma etkinliği, Eskişehir'de ata binmeyen çocuk kalmasın, adaftif binicilik eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimlere katılan çocuklarımız hayatlarında ilk defa ata dokunma, atlara binme imkanı buluyor. Bu imkanlar doğrultusunda hem sağlık hem sosyal açıdan kendilerini geliştiriyorlar. Tepebaşı Belediyesi olarak yıllardır sürdürdüğümüz binicilik eğitimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir" dedi.

"Uzman eğitmenler tarafından çocuklara at sevgisi aşılanıyor"

Bir grup çocuğu atlarla tanıştırmak için merkeze getiren izci lideri Ali Ayhan Enet, Tepebaşı Belediyesinin sağladığı imkanlar sayesinde çocukların atla tanıştığını kaydetti. Merkezde çocuklara at sevgisinin aşılandığını anlatan Enet, "Çocuklar burada ata sporumuzu ve atları tanıyorlar. Burada çocuklara uzman eğitmenler tarafından at sevgisi aşılanıyor, ata binme öğretiliyor. Çocuklarımız çok güzel bir ortamda çok güzel vakit geçiriyorlar. Ben hem şahsım hem de çocuklar adına Tepebaşı Belediyesine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Atları çok seviyoruz"

Öte yandan ilk defa ata binmenin heyecanını yaşayan 11 yaşındaki Eylül Yağmur Ulupınar ise merkeze at binmeye geldiklerini belirterek, "Atlar, insanlarla bağ kuruyorlar ve sahip çıkıyorlar. Ben onları çok seviyorum, çok tatlılar. Atlara bineceğim, onlarla vakit geçireceğim zamanları iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

9 yaşındaki Ömer Çubukçu da Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi'nde at binerken çok keyifli vakit geçirdiklerini anlatarak, kendilerine bu imkanı sağlayan Tepebaşı Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan Bursa çevre yolu 4'üncü kilometrede hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, 0 (222) 313 00 19 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecekleri bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA