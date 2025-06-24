ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2025 SON DAKİKA | Asgari ücrete Temmuz zammı var mı, olacak mı?

Temmuz 2025'te asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı, milyonlarca çalışanın gündeminde yerini aldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu konuya ilişkin hükümet kanadından ve ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor. Zam ihtimali ve uygulanacak olası yeni ücret miktarı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücrette yeni bir düzenleme yapılacak mı, yapılırsa ne kadar artış bekleniyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda asgari ücrete ara zam konusu hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaları sırasında gündemdeki kamu sözleşmelerine odaklandıklarını belirten Bakan Işıkhan, bu aşamada asgari ücrete ara zam tartışmalarının erken olduğunu ifade etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık. Asgari ücrete ara zammı konuşmak için henüz erken. Ancak vatandaşlarımızın alım gücünü korumak hükümetimizin temel önceliğidir." şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki "asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusu yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin,"Göreve geldiğimizde asgari ücret ile 170 litre mazot alınabiliyordu. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücretin alım gücünde 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu. Ama bu her şey iyi demek değildir. Hayat pahalılığının farkındayız. Enflasyon ile mücadelede mevzi kazandıkça 85 milyonun hayat standardını daha da yükselteceğiz. Biz hükümet olarak ekonomide ne yapacağımızı biliyoruz. Burada ne yapacağını bilemeyen sadece CHP Genel Başkanı sayın Özel'dir. Sayın Özel'e tavsiyem kendini çok yormasın. Dış politika ve ekonomi gibi acemisi olduğu konulara girmesin. Toplanmayan çöplerden, yanan otobüslerden, çalışmayan merdivenlerden, ödenmeyen SGK ödemelerinden bahsetsin. Akraba atamalarından bahsetsin." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Bakan Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamalar sırasında da enflasyonun düşmemesi durumunda Temmuz ayında yeni bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini dile getirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda." ifadelerini kullanmıştı.