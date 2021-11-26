MUŞ (Habermetre) - ASFALT SONRASI SÜTLÜCE MAHALLESİ'NİN YOLLARI YENİ YÜZÜNE KAVUŞTU Yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Muş Belediyesi, mahallelerin üstyapılarını yenilemeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış mevsimi öncesi Sütlüce Mahallesi'ndeki yolların büyük bir kısmını asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Adeta zamanla yarışan ekipler, sezon sonuna kadar şehrin genelindeki altyapısı tamamlanan yolların asfalt ve kaldırımını yenilemeyi hedefliyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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