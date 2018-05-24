Aselsan'ın Halka Arzında Fiyat Aralığı Belli Oldu

ASELSAN'ın paylarının ikincil halka arzı kapsamında pay başına fiyat aralığının 21,35 - 26,00 lira olarak belirlendiği bildirildi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan ikincil halka arz fiyat aralığına ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1 milyar TL'den 1 milyar 140 milyon TL'ye çıkarılması sebebiyle ihraç edilecek 140 milyon TL nominal değerli 140 milyon adet payın halka arz fiyat aralığının, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde Borsa İstanbul tarafından, başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına uyarlanması suretiyle tespit edilen baz fiyata +/- yüzde 20 uygulanarak belirlenen ve tarafımıza bildirilen fiyat aralığı içerisinde kalmak üzere, 1 TL nominal değerli pay için halka arz fiyat aralığının 21,35 - 26,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir."