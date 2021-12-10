ASELSAN'ın geliştirdiği Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri envanterine girdi - Haberler
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ASELSAN'ın geliştirdiği Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri envanterine girdi

ASELSAN'ın geliştirdiği Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri envanterine girdi
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Silah Tespit Radarlarının ilk teslimatının muayene ve kabul işlemleri tamamlandı.

Silah Tespit Radarları, özgün tasarım, elektronik taramalı anten, sayısal hüzme oluşturma, hızlı ve kolay kurulum, aynı anda birden çok mühimmatın tespit ve takibi, gelişmiş sistem ve veri işleme algoritmaları özelliklerini taşıyor.

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AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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