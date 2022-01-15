Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Haberler
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Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'de, kayak merkezinde elektrik kesilince duran telesiyejde mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

ARTVİN'de, kayak merkezinde elektrik kesilince duran telesiyejde mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Atabarı Kayak Merkezi'nde saat 14.00 sıralarında elektrik kesintisi yaşandı. Bu sırada telesiyej durunca, 1'i çocuk, 6 kişi havada mahsur kaldı. Bölgede hazır bulunan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, kontrollü şekilde tahliye edildi.

Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Artvin'de telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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ARTVİN'de, kayak merkezinde elektrik kesilince duran telesiyejde mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.

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