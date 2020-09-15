Artvin'de öğretmenler pandemi kurallarına uyulması için klip çekti
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Artvin'de öğretmenler pandemi kurallarına uyulması için klip çekti

Artvin'de öğretmenler pandemi kurallarına uyulması için klip çekti Artvin'de Karadeniz Bakır İlkokulu öğretmenleri "Haydi kurallara uyalım. Okulları hep beraber açalım" isimli klip çektiler.

15.09.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:00

Artvin'de öğretmenler pandemi kurallarına uyulması için klip çekti

ARTVİN - Artvin'de Karadeniz Bakır İlkokulu öğretmenleri "Haydi kurallara uyalım. Okulları hep beraber açalım" isimli klip çektiler.

Karadeniz Bakır İlkokulu okul müdürü ve sınıf öğretmenlerinin oynadığı klipte, öğretmenler öğrencilerini özlediklerini ve dile getirdiklerini belirttiler. Senaryo, kurgu ve montajını sınıf öğretmeni Elanur Kuzu'nun yaptığı klipte konuşmalar ayrıca işaret diliyle izleyicilere aktarıldı. Öğretmenler okulların açılmasının kurallara uymaktan geçtiğini vurgulayarak maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat çektiler.

Video sonunda öğretmenler hep birlikte ritim tutarak "daha dün annemizin kollarında yaşarken" şarkısını seslendirdiler.

Artvin'de öğretmenler pandemi kurallarına uyulması için klip çekti

Kaynak: İHA

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