Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Borçka ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu, Hopa Arama Kurtarma Derneği ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu, Hopa Arama Kurtarma Derneği ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aralık köyünde besicilik yapan Yusuf Engin, hayvanlarını merada otlattığı sırada bir oğlağın kaybolduğunu fark etti.

Bölgede arama yapan Engin, oğlağın meranın alt tarafındaki sarp kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.

Havanın kararması nedeniyle sabahı bekleyen Engin, köylülerden de yardım alarak oğlağı bulunduğu yerden kurtaramayınca durumu Hopa Arama Kurtarma Derneğine (HOPAK) bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen HOPAK ekipleri, arazide keşif yaptıktan sonra halatlarla yaklaşık 100 metre derinlikteki kayalıklara inerek oğlağı kurtardı.

Ekipler, sağlık sorunu olmayan hayvanı ???????sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Cansu Dere Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:45:33. #1.16#

title