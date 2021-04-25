Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu, Hopa Arama Kurtarma Derneği ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu, Hopa Arama Kurtarma Derneği ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aralık köyünde besicilik yapan Yusuf Engin, hayvanlarını merada otlattığı sırada bir oğlağın kaybolduğunu fark etti.

Bölgede arama yapan Engin, oğlağın meranın alt tarafındaki sarp kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.

Havanın kararması nedeniyle sabahı bekleyen Engin, köylülerden de yardım alarak oğlağı bulunduğu yerden kurtaramayınca durumu Hopa Arama Kurtarma Derneğine (HOPAK) bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen HOPAK ekipleri, arazide keşif yaptıktan sonra halatlarla yaklaşık 100 metre derinlikteki kayalıklara inerek oğlağı kurtardı.

Ekipler, sağlık sorunu olmayan hayvanı ???????sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur