Artvin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
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Artvin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

Artvin'in Borçka ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:12
Artvin'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

'in ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren ekipleri, ilçeye bağlı İbrikli köyünde düzenledikleri operasyonda 3 araçtaki 8 şüpheliyi yakaladı. Zanlılarla birlikte define aramakta kullanılan jeneratör, matkap, çekiç, balyoz, kazma, kürek, kablo gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, kaçak kazı yapma, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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