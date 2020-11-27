Vakaların yüzde 100'e yakın artış gösterdiği Artvin'de iki köy karantinaya alındı

Vakaların yüzde 100'e yakın artış gösterdiği Artvin'de iki köy karantinaya alındı Artvin'de yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2 köy karantinaya alınırken bazı kurumlara HES kodu ile giriş zorunluluğu getirildi.

Vakaların yüzde 100'e yakın artış gösterdiği Artvin'de iki köy karantinaya alındı

ARTVİN - Artvin'de yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2 köy karantinaya alınırken bazı kurumlara HES kodu ile giriş zorunluluğu getirildi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın son 15 günde Korona virüs vakasının yüzde 100'e yakın oradan artışının yaşandığı illerden birisi olan Artvin'de yeni tedbirler alındı. Salgının yayılmasını azaltmak için Artvin'de 2 köy karantinaya alınırken, bazı kurumlara HES kodu ile giriş zorunluluğu getirildi.

Sosyal izolasyonu sağlamak, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan ek kurallar ve önlemler arasında kurumlara girişte HES kodu uygulaması zorunluluğu getirilirken bir köyde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı Seyitler ve Aşağı Maden köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu.

Alınan karar doğrultusunda insan sirkülasyonunun yoğun olarak görüldüğü Artvin Valiliği, Artvin İl Özel İdaresi, PTT Şubeleri, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve Artvin Belediyesi'ne girişlerde HES Kodu sorgulaması zorunluluğunun getirildiği kaydedildi.

Öte yandan Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışan temizlik personelleri ile güvenlik görevlilerinin, Sağlık Müdürlüğüne bağlı il genelindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının ihtiyacına göre vardiyalı çalıştırılmak üzere Sağlık Müdürlüğü emrine görevlendirilmesine karar verildi.

Okul idarecileri okullarının bulunduğu bölgelerde Covid-19 ile mücadelede sorumluluk üstlenecek, öğretmenler de öğrencilerine ve öğrenci velilerine video konferans toplantıları ile ulaşarak Covid-19 ile mücadelede alınacak tedbir ile ilgili bilgilendirme faaliyetinde bulunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR