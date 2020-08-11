Arturo Mina, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Ekvadorlu futbolcu Arturo Mina'yı kadrosuna kattı.
11.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:44
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Ekvadorlu futbolcu Arturo Mina'yı kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Arturo Mina Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Üç sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusunun, sarı-siyahlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.
Kaynak: AA