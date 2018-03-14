Artistik Patenin "Ümitleri" İzmir'de Yarışacak

"BUZ GİBİ" HEY"BUZ GİBİ" HEYECAN

16–18 Mart 2018 tarihleri arasında Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda yapılacak şampiyonaya 13 kulüpten 84 sporcu katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu, bu hafta sonu Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 16–18 Mart tarihleri arasında yapılacak yarışmaya İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara'dan toplam 13 kulübün 84 sporcusu katılacak. 13 sporcuyla mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyesi, bireysel yarışılacak şampiyonada A (10-11 yaş grubu), B (9-1 0 yaş grubu), C (8-9 yaş grubu) ve D (7-8 yaş grubu) kategorilerinde madalya kovalayacak. İlk günün antrenmanlarla geçeceği şampiyonada müsabakalar 17 Mart Cumartesi ve 18 Mart Pazar günlerinde saat 09.00'da başlayıp 17.00'da sona erecek.