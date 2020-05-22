Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe' uygulanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe' uygulanacak

Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe' uygulanacak Bir düğün salonu işletmesi sahibi olan Sercan Bor; "Rezarvasyonlar kapalı salonlardan kır düğün alanımıza yöneldi" Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralları, Eskişehir'de bulunan düğün salonlarında...

22.05.2020 22:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:07

Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe' uygulanacak

Bir düğün salonu işletmesi sahibi olan Sercan Bor;

"Rezarvasyonlar kapalı salonlardan kır düğün alanımıza yöneldi"

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralları, Eskişehir'de bulunan düğün salonlarında da uygulanmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadele tüm Türkiye'de kararlılıkla devam ediyor. Vatandaşlara sosyal mesafeye uyma konusunda sürekli uyarılarda bulunulduğu bu dönemde, düğün salonu işletmecileri de üzerlerine düşen görevleri yapıyor. Sosyal mesafe kurallarına göre kişi kapasitesinin düşürüldüğü ve masa düzenlerinin buna göre yapıldığı salonlara, maskesiz giriş yapılmıyor. Kapıdan giriş esnasında dezenfekte ve ateş ölçümünün yapıldığı salonlarda bulunan kişi sayısı yarı yarıya düşmüş durumda. Kapalı salonlarda yapılacak olan düğünlerin iptal edilerek açık hava düğünlerine ilginin arttığını belirten yetkililer, her türlü önlemi alarak misafirlerini bekliyor.

"Rezarvasyonlar kapalı salonlardan kır düğün alanımıza yöneldi"

Eskişehir'de bir düğün salonu işletmesi sahibi olan Sercan Bor, kapalı salonların iptal edilmeye başladığını ve kır düğünü alanlarında da kapasiteyi yarı yarıya düşürdüklerini ifade ederek, "Bu malum hastalıktan sonra çoğu rezarvasyonlarımız kapalı salonları iptal edip kır düğün alanımıza yöneldi. Şu anda yoğun talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Sosyal mesafe kuralları doğrultusunda, kişi sayısı oranıyla 2 metrekare ve 4 metrekare alana 1 kişi düşecek şekilde hazırladık. Örneğin her masa 12 kişilikken, şu anda 5-6 kişilik bir oturma düzeni ayarladık. Masa aralıklarına, sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirdik. Aynı zamanda her kapıdan giren misafirimizin ateşlerini ölçüp dezenfektan ile karşılıyoruz hosteslerimiz aracılığıyla. Yeni açıklanan kurallarla da her kişinin yüzünde maske olmasına dikkat ediyoruz. Normalde düğün salonumuzun kapasitesi 700 kişi. Fakat biz şu anda 300-350 kişi ile sınırlandırdık bunu. Aynı zamanda bin 200 kişilik bir salonumuz daha var, onun da kapasitesini 600'e düşürdük" dedi.

Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe' uygulanacak

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Ağrı'da seçim zamanı camilerde 'dombra' çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi
Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri...
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 iddiası: 1 milyon dolara bahse girerim, seyircili oynanacak
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji 5 ilimizi sarı kod ile uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
193 ülkenin 192'sine koronavirüs sıçradı; yalnızca Kuzey Kore vaka bildiriminde bulunmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla İzmir Kadın Karaçi Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Artık düğünlerde de 'sosyal mesafe' uygulanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 22:08:24. #1.15#
title