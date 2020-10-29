Arsenal - Dundalk UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Arsenal - Dundalk maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Arsenal - Dundalk arasındaki maçtır. Peki Arsenal - Dundalk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

ARSENAL - DUNDALK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arsenal - Dundalk UEFA Avrupa Ligi grup maçı 29 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

ARSENAL - DUNDALK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal - Dundalk maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

ARSENAL - DUNDALK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.