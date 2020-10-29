Arsenal - Dundalk UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Arsenal - Dundalk UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

29.10.2020 20:10 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:13
Arsenal - Dundalk UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Arsenal - Dundalk maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Arsenal - Dundalk arasındaki maçtır. Peki Arsenal - Dundalk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

ARSENAL - DUNDALK MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arsenal - Dundalk UEFA Avrupa Ligi grup maçı 29 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

ARSENAL - DUNDALK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal - Dundalk maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

ARSENAL - DUNDALK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Emirates Stadyumu, Londra'da oynanacak.

İlgili Haberler

Rapid Wien - Arsenal UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
Rapid Wien - Arsenal UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
PSV - Granada UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
PSV - Granada UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
Bayer Leverkusen - Nice UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
Bayer Leverkusen - Nice UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Hadise Sezen Aksu Işın Karaca Eser Yenenler
Spor Babel Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim İsmail Kartal
Daha Fazla Türk İslam Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arsenal - Dundalk UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 20:15:36. #1.15#
title