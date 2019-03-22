Arnavutluk-Türkiye Maçına Doğru - Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu, milli takıma kendisini çağırdığı için teknik direktör Şenol Güneş'e teşekkür etti.

Göğsünde şanlı bayrağı taşıdığı sürece hiç bir zaman heyecanının bitmeyeceğini dikkati çeken Belözoğlu, "Yarın bir gün futbolu bıraktıktan sonra, 50 yaşına da geldiğimde evimde otururken beni milli takıma çağırsalar aynı heyecanla gelirim. Milli takımın var olduğu her yerde var olmak benim için büyük bir şereftir. Bu konsantrasyonu Türk vatandaşı olarak hiç bir zaman kaybetmedim." ifadelerini kullandı.

Milli takımda olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belözoğlu, iyi rakiplere karşı oynayacaklarının farkında olduklarını, takımda hem genç hem de tecrübeli oyuncular bulunduğunu söyledi.

Sahaya kim çıkarsa çıksın ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını kaydeden Belözoğlu, "Hazır durumdayız. Kim oynarsa oynasın, hepimiz burada tek bir hedef için varız. O da yarın inşallah 3 puanla ayrılmak." diye konuştu.

Kaynak: AA